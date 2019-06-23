تطبيق Google يضيف زر مشاركة لنتائج البحث

وفقا لتقارير 9To5Google، أضاف أحدث إصدار تجريبي لتطبيق Google على Android زرا جديدا للمشاركة يظهر على يمين زر البحث الصوتي في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

وعند إجراء عملية بحث، فإن النقر على زر المشاركة سيتيح للمستخدم مشاركة صفحة نتائج البحث مع الآخرين باستخدام رابط search.app.goo.gl.

تعتمد الصفحة التي يتم فيها تحميل الارتباط المشترك على مكان فتح المستلم لها، وسيتم تحميل الرابط في تطبيق Google لمستخدمي الهواتف الذكية، بينما سيتم تحميله من قبل مستخدمي PC و Chromebook كصفحة بحث في متصفح الويب.

وتعتمد نتائج البحث على نوع البحث الذي يتم إجراؤه، على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن مكان لتناول الطعام محليا، فسوف يأخذ الارتباط المشترك في الاعتبار موقع المستلم عند فتح الرابط وضبط النتائج وفقا لذلك.