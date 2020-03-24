تطبيق QiDZ يوفر ألعابا تفاعلية للأطفال فترة حظر التجول

في ظل ما يحدث الآن في العالم من تعليمات للبقاء في المنزل كوسيلة لمحاربة فيروس كورونا، أصبحت المحافظة على أوقات الأطفال على مدار هذه الأسابيع المقبلة أسهل، وذلك بفضل التطبيقات المتوافرة في متاجر التطبيقات وانتشار الأجهزة الذكية بين الأطفال، ومن ضمن هذه التطبيقات يأتي تطبيق QiDZ للفعاليات العائلية لإضافة قيمة للعائلة من خلال توفير ألعاب للأطفال لعدم الشعور بالملل، حيث يجمع التطبيق أفضل الأنشطة المنزلية المجانية التي يمكن لهم القيام بها في أثناء أوقات فراغهم.

ويوفر التطبيق فعاليات عائلية تهدف إلى تسهيل مهمة إمتاع الطفل بأنشطة مفيدة تجذب اهتمامه دون الخروج من المنزل، حيث تمكّن الوالدين من التحكم في أوقات الطفل من خلال الأنشطة وتنمية المهارات الإبداعية والتعلم الفعال.

وتم تصميم التطبيق ليكون الوجهة الأولى للمتعة والتسلية والترفيه العائلي، ويتضمن قسم "أطفالنا في المنزل" أنشطة فنية وحرفية، وألعابا ممتعة، ووصفات سهلة للأطفال، وأدوات فعالة للتعلم عن بُعد عبر «الإنترنت» للمحافظة على استمرار تعليم الطفل بشكل مثمر.

ويهدف القسم الجديد في تطبيق QiDZ إلى مساعدة الآباء والأمهات على التنمية الإبداعية والتعليمية لأطفالهم من خلال أكثر من ثلاثة آلاف فعالية ترفيهية مفيدة، ومع استمرار الإجازة الحالية، خاصة في ظل مدى صعوبة أن يحافظ الوالدان على انشغال أطفالهما في المنزل خلال هذه الفترة الصعبة التي تعد تحديا لجميع الدول في العالم.