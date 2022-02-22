تطبيق Truth Social الخاص بـ دونالد ترامب يتصدر قائمة التنزيلات في ابل

تمكن تطبيق "Truth Social" الخاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من تصدر قائمة الأكثر تنزيلات عبر متجر التطبيقات في اجهزة ابل بعد يوم من إطلاقه.

تطبيق ترامب الجديد "Truth Social"

تم إطلاق التطبيق الاجتماعي المجاني Truth Social يوم الأحد الماضي، ويعرف التطبيق عن فكرته بأنه عبارة عن منصة اجتماعية خالية من التمييز السياسي، وقد تشهد هذه المنصة عودة الرئيس الأمريكي السابق المثير دونالد ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وتنضم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (TMTG)، وهي الشركة التي أطلقت هذه المنصة المجانية إلى عدد من الشركات الخاصة بالتكنولوجيا والتي تصف نفسها بأنها مدافعة عن حرية التعبير.

وحتى هذه اللحظة قام مستخدمي المنصة بوضع علامة 4.3/5 للمنصة في متجر ابل للتطبيقات، واستخدم ما يقارب الـ 500 شخص، نسخة الاختبار الخاصة بالمنصة قبل إطلاقها.

في المقابل قدم عدد من المستخدمين بعض الشكاوي عن المنصة من بينها تلقي اشعارات تشير إلى وجود خطأ عند محاولة انشاء حساب على المنصة.

موعد إطلاق منصة Truth Social بشكل رسمي

كشفت جريدة نيويورك تايمز في الأسبوع الماضي، أن الإطلاق الرسمي للمنصة سيتم تأجيله إلى شهر مارس المقبل، وذلك بسبب مباشرة هيئة الأوراق المالية والبورصات بالبدء بالتحقيق في شركة الاستحواذ (SPAC) وهي الشركة التي تم اختيارها للاندماج مع الشركة الأم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (TMTG).

من المتوقع أن تعيد هذه المنصة المجانية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بعد مرور ما يقارب أكثر من عام على حظره في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به مثل فيسبوك وتويتر، وذلك بعد قيام أنصار الرئيس الأمريكي السابق ترامب بالهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في يوم 6 يناير من عام 2021 بعد اتهام ترامب بنشر رسائل تحرض على العنف.

وكشف عدد من مسؤولي المنصة المجانية في إجاباتهم على عدد من الأسئلة أن منصة Truth Social تمتلك ميزات تشبه إلى حد كبير ميزات تطبيق تويتر وهو واحد من التطبيقات المفضلة للرئيس السابق ترامب، ويمكن ملاحظة هذا الأمر من خلال صورة الواجهة للتطبيق في متجر ابل.