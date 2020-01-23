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تعرفوا على أكثر 10 شركات سيارات مبيعاً لعام 2019

منشور 23 كانون الثّاني / يناير 2020 - 12:19
تعرفوا على أكثر 10 شركات سيارات مبيعاً لعام 2019
بالرغم من حصول فولكس واجن وفورد على المركزين الثاني والثالث إلا أن المبيعات الكلية انخفضت بمقدار 1.8% للشركة الألمانية و 7.6% للشركة الأمريكية.
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لم تشهد قائمة العشرة الأوائل تغييراً كبيراً حيث صعدت هوندا للمركز الرابع متخطيةً نيسان التي عادت للمركز الخامس

بعد أن كشفت جميع شركات السيارات عن مبيعاتها للعام الماضي، لنتعرف سويّةً على أرقامها ومن كان الفائز والخاسر للعام الماضي.

لم تشهد قائمة العشرة الأوائل تغييراً كبيراً حيث صعدت هوندا للمركز الرابع متخطيةً نيسان التي عادت للمركز الخامس. وصعدت بي ام دبليو للمركز العاشر بعد أن كانت في المركز الحادي عشر عام 2018. كما هي العادة تصدرت تويوتا القائمة بمبيعات بلغت 8,683,049 سيارة تلتها فولكس واجن بمبيعات بلغت 6,436,548 سيارة فيما احتلت فورد المركز الثالث بمبيعات بلغت 4,735,575 سيارة. بالرغم من حصول فولكس واجن وفورد على المركزين الثاني والثالث إلا أن ذلك لا يعني زيادة مبيعاتهما حيث انخفضت المبيعات الكلية بمقدار 1.8% للشركة الألمانية و 7.6% للشركة الأمريكية.

تكتمل القائمة بعد بالمراكز السبعة المتبقية على النحو الآتي:

  •  هوندا بمبيعات بلغت 4,630,868 سيارة
  • نيسان بمبيعات بلغت 4,366,453 سيارة
  • هيونداي بمبيعات بلغت 4,279,155 سيارة
  • شفروليه بمبيعات بلغت  3,831,566 سيارة
  • كيا بمبيعات بلغت 2,843,637 سيارة
  • مرسيدس بمبيعات بلغت 2,490,999 سيارة
  • بي ام دبليو بمبيعات بلغت 2,219,773 سيارة
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Via SyndiGate.info


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