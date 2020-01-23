تعرفوا على أكثر 10 شركات سيارات مبيعاً لعام 2019

بعد أن كشفت جميع شركات السيارات عن مبيعاتها للعام الماضي، لنتعرف سويّةً على أرقامها ومن كان الفائز والخاسر للعام الماضي.

لم تشهد قائمة العشرة الأوائل تغييراً كبيراً حيث صعدت هوندا للمركز الرابع متخطيةً نيسان التي عادت للمركز الخامس. وصعدت بي ام دبليو للمركز العاشر بعد أن كانت في المركز الحادي عشر عام 2018. كما هي العادة تصدرت تويوتا القائمة بمبيعات بلغت 8,683,049 سيارة تلتها فولكس واجن بمبيعات بلغت 6,436,548 سيارة فيما احتلت فورد المركز الثالث بمبيعات بلغت 4,735,575 سيارة. بالرغم من حصول فولكس واجن وفورد على المركزين الثاني والثالث إلا أن ذلك لا يعني زيادة مبيعاتهما حيث انخفضت المبيعات الكلية بمقدار 1.8% للشركة الألمانية و 7.6% للشركة الأمريكية.

تكتمل القائمة بعد بالمراكز السبعة المتبقية على النحو الآتي: