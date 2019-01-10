تعرف على الاختصاصات الأكثر طلباً للوظائف في الإمارات

توصلت دراسة جديدة إلى أن الخريجين الحاصلين على درجات علمية في الهندسة أو الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو العلوم الطبية لديهم أفضل فرص التوظيف في دولة الإمارات.

وكشف البحث أن أولئك الذين درسوا الهندسة المدنية هم الأوفر حظاً في دخول سوق العمل، وشملت التخصصات الأساسية الأخرى الأكثر طلباً هي الأعمال التجارية والتسويق والتمويل والمحاسبة.

وفيما يتعلق بالدرجات الطبية، جاء الطب العام والجراحة في مقدمة الاختصاصات من حيث فرص العمل في حين أن طب الأسنان جاء في المرتبة الأخيرة.

وقالت الدكتورة سامية الفرا، وهي مستشارة تعليمية في الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت: “هذا بحث واسع النطاق وذو قيمة خاصة لأنه يلقي الضوء على التخصصات المستقبلية المطلوبة في سوق الإمارات”.

وأضاف “من الضروري الاستمرار في توجيه الطلاب وتقديم المشورة لهم في المدارس لتمكينهم من اختيار وجهاتهم”.

وتُنشر الدراسة الجديدة سنوياً من قبل وزارة التعليم، وتهدف إلى توفير “الدعم الأكاديمي والاستشارات” للطلاب الذين يستعدون لمتابعة تعليمهم العالي داخل دولة الإمارات.

وقام الباحثون باستطلاع أكثر من 13000 طالب تخرجوا من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في عام 2017. وقد غطت العينة الكبيرة أكثر من 80 في المائة من المعاهد في جميع الإمارات السبع، وفقاً لمؤلفي التقرير.

وركزت الدراسة على الهندسة وإدارة الأعمال والفنون والعلوم الإنسانية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والعلوم البيئية والصحية والعلوم الطبية والقانون والعلوم والزراعة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وتأمل السلطات أن يسهم المسح في رفع مستوى الوعي بين طلاب الجامعات الذين سيدخلون سوق العمل في المستقبل القريب، وتوجيههم نحو تطوير المجموعات الصحيحة من المهارات.

وأظهرت النتائج التي توصل إليها التقرير أن الشهادات الهندسية، التي تم قياسها بعدد من حصلوا على وظائف مقارنة بالعدد الإجمالي للخريجين، كانت الأكثر طلبًا. وفي الوقت نفسه، كان أولئك الذين أنهوا دراستهم في عام 2017 هم الأسرع في العثور على عمل، يليهم خريجو إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ثم الهندسة.

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