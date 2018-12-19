تعرف على الموقع الجديد الذي يساعدك على اختيار المطعم المناسب في الإمارات

من المقاهي المريحة والحانات الهادئة إلى المطاعم العالمية الأصيلة ومطاعم الأكل الفاخر، هناك شيء للجميع في الموقع.

أُطلق موقع إلكتروني جديد في الإمارات يساعد في العثور على المطعم المناسب وفقاً لتفضيلات المستخدمين.

ويضم MoreCravings قاعدة بيانات مفيدة لأكثر من 300 من المطاعم في جميع أنحاء الإمارات، وهو بإدارة موقع Marriott International ويعرض خيارات مميزة في بعض الفنادق الكبرى، مثل فندق JW Marriott Marquis Hotel Dubai و The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina و Renaissance Downtown Hotel، بحسب موقع واتس أون.

ومن المقاهي المريحة والحانات الهادئة إلى المطاعم العالمية الأصيلة ومطاعم الأكل الفاخر، هناك شيء للجميع في الموقع.

وكل ما عليك فعله هو إدخال ما ترغب بالحصول عليه، وسيقوم محرك البحث بالعمل الشاق من أجلك. ويمكنك اختصار النتائج من خلال عمليات البحث المخصصة، مثل اختيار مكان تناول شاي بعد الظهر أو وجبة الفطور المتأخرة يوم الجمعة وما هو اليوم الذي ترغب في تناول الطعام فيه.

ويحتوي كل إدخال على جميع معلومات المطعم مثل ساعات العمل والقوائم وتفاصيل الاتصال، حتى تتمكن من المضي قدمًا وإجراء الحجز دون متاعب (وحتى التخطيط لما ستفعله بالضبط).

ستجد بعض العروض والخصومات الرائعة على MoreCravings أيضًا. لديهم حاليًا عرض ترويجي يسمى FestiveCravings حيث يمكنك الحصول على 2 مقابل 1 على خطوط المشروبات الرئيسية، ويقدم مشروبات مجانية مع وجبة العشاء، وخصومات بنسبة 30 في المائة في أكثر من 80 مطعمًا، وهي صالحة حتى 15 يناير.

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