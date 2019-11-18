تعرف على سيارات تكلفك كثيراً لإصلاحها وطرازات أخرى أقل عبئاً

غالبا ما يكون أول ما يسأل عنه الشخص، الذي يبحث عن شراء سيارة، هو سعرها ومقارنة هذا المبلغ بما يتوفر لديه من مدخرات، حتى يتمكن من اختيار الطراز المناسب، لكنه لا يدري أن هذا السعر ليس المحدد الرئيسي، الذي يجعله يوقن أنه أحسن الاختيار.

فتكلفة شراء السيارة مجرد بداية، بينما أهم العوامل الأخرى، التي يجب التفكير فيها، هي حجم التكلفة اللازمة للصيانة والإصلاحات التي يحتاجها الشخص للحفاظ على السيارة بأفضل أداء.

فقد رصد موقع "موتور1" الأميركي المتخصص في أخبار السيارات، 15 سيارة هي الأعلى كلفة، بناء على دراسة متخصصة أجرها موقع Your Mechanic ، من خلال سجلات 120 ألف سيارة تم خدمتها خلال العام الماضي 2018.

وجاءت "بورش" و"بي إم دبليو" و"لينكولن" في صدارة العلامات الأعلى كلفة، بينما رصد تقرير منفصل السيارات الأقل كلفة، لتأتي تويوتا الأرخص على الإطلاق.

ووفق "موتور1"، فإن نسبة ليست بالقليلة من ميزانيات الأسر تذهب للسيارات، حتى لو كانت السيارة مغطاة بالتأمين، فهناك زيارات دورية منتظمة للخدمة، خاصة حينما تكون السيارة جديدة وفي الضمان، أما إذا كانت مستعملة، فسيحتاج الشخص النظر جيداً إلى تكلفة الصيانة المستمرة، لا سيما بعد خروجها من فترة الضمان.



ويصل متوسط كلفة الصيانة والإصلاحات في السيارات التي جرى رصدها إلى 15 ألف دولار، حيث جاءت الأعلى بقيمة 20 ألف دولار، بينما الأدنى بنحو 11 ألف دولار، وذلك لفترة امتدت لعشر سنوات، بينما تضمنت قائمة الصيانة بشكل أساسي تغيير الزيت والفلاتر والفرامل.

وفيما يلي ترتيب الشركات:

15 ـ فولكسفاغن باسات

بلغت الكلفة 11.7 ألف دولار، وتأتي ضمن الطرازات الرياضية، وبجانب سعرها المرتفع تجعل تكاليف الصيانة والإصلاح هذه السيارة من بين أغلى المركبات سيراً على الطرق.

14 ـ سوبارو فورستر (12.4 ألف دولار)

13 ـ فورد موستانج (12.55 ألف دولار)

12 ـ أكورا TL التابعة لشركة هوندا اليابانية (12.6 ألف دولار)

11 ـ شيفروليه إمبالا (12.6 ألف دولار)

10. ـ دودج جراند كارافان (12.7 ألف دولار)

9. مرسيدس بنز C63 AMG S ( 12.8 ألف دولار)

8.ـ أودي A4 (12.95 ألف دولار)

7. ـ بورش 718 بوكستر (13.7 ألف دولار)

6. أودي Allroad A4 ( 13.7 ألف دولار)

5ـ إنفينيتي Q45 (13.9 ألف دولار)

4. لينكولن MKS (14.6 ألف دولار)

3ـ بي إم دبليو M4 (14.9 ألف دولار)

2 ـ بي إم دبليو 640i جران كوبيه (15.7 ألف دولار)

1. بورش 911 (19.6 ألف دولار)



وفي دراسة منفصلة أجراها موقع Your Mechanic، جاءت تويوتا اليابانية لتسيطر طرازاتها المختلفة على قائمة السيارات الأقل كلفة في الصيانة والإصلاح، كالتالي:

1 ـ تويوتا بريوس (4300 دولار)

2ـ كيا سول (4700 دولار)

3 ـ تويوتا كامري (5200 دولار)

4 ـ هوندا فيت (5500 دولار)

5ـ تويوتا تاكوما (5800 دولار)

6 ـ تويوتا كورولا (5800 دولار)

7 ـ نيسان فيرسا (5900 دولار)

8 ـ تويوتا ياريس (6100 دولار)

9 ـ سايون إكس بي (6300 دولار)

10 ـ كيا أوبتيما (6400 دولار)

11ـ لكزس is250 (6500 دولار)

12 ـ نيسان روجيو (6500 دولار)

13 ـ تويوتا هايلاندر (6600 دولار)

14 ـ هوندا سيفيك (6600 دولار)

15 ـ هوندا أكورد (6600 دولار)