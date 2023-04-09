تعرف على قائمة أصغر 5 مليارديرات حول العالم

اعتاد الناس عبر التاريخ على أن يكون أثرياء العالم من سن 60 عامًا فما فوق، نظرًا لأن جمع ثروة طائلة يتطلب عادة وقت طويل.

لكن مع انتشار التطبيقات وتطورها وجلب اغلبها ثروات كبيرة لمبتكريها، أصبح يمكننا الآن سماع أسماء أثرياء ومليارديرات باعمار صغيرة.

أصغر 5 مليارديرات حول العالم:

المرتبة الخامسة - البريطاني بن فرانسيس

يبلغ رجل الأعمال بن فرانسيس 30 عامًا، فيما تبلغ ثروته ما يقارب الـ 1.2 مليار دولار أمريكي، بدأ فرانسيس مشروعه وهم بعمر 19 ليصبح واحد من أصغر رواد الأعمال حول العالم.

عمل رجل الاعمال البريطاني في بداية حياته بتوصيل "البيتزا"، وخلال عمله في التوصيل بدأ بمشروعه التجاري جيمشارك Gymshark مستخدمًا هاتفه الذكي.

وكشف في وقت سابق أنه كان خلال عمله يعود إلى منزله ويبدأ بتصميم موقع الإلكتروني لعرض المنتجات التي كان يختارها، لتصبح شركته بعد سنوات واحدة من أبرز الشركات في بيع الألبسة والمعدات الرياضية.

المرتبة الرابعة - بالمر لوكي

يبلغ الملياردير الأمريكي بالمر لوكي من العمر 30 عامًا وتبلغ ثروته ما يقارب الـ 1.7 مليار دولار أمريكي.

بالمر هو مؤسس شركة أوكلوس في آ، واشتهر باختراع النظارة الواقع الافتراضي ، وكانت إول اختراعاته ي نظارة أوكلوس في آر في عام 2016.

المرتبة الثالثة - ميشال سترناد

ميشال من مواليد جمهورية التشيك، وتبلغ ثروته 2 مليار دولار أمريكي وهو بعمر الـ 30 عامًا، واكتسب سترناد ثروته من تجارة الأسلحة.

وتعتبر شركة ميشال من اكبر شركات توريد الذخيرة والمعدات الحربية، وورث ميشال هذه الشركة عن والده ويديرها بنفسه.



المرتبة الثانية - غوستاف ماغنار ويتز

يملك غوستاف ثروة تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار أمريكي، ويبلغ من العمر 29 عامًا، ويحمل الجنسية النرويجية.

يمتلك غوستاف نصف شركة تربية الأسماك "سالمار إيه إس إيه" (SalMar ASA)، وقد ورثها عن والده.



المرتبة الأولى - مارك ماتشيتز

يتصدر مارك ماتشيتز الذي يبلغ من العمر 30 عامًا قائمة المليارديرية الأصغر سنًا بثروة تبلغ 34.7 مليار دولار.

واكتسب مارك هذه الثروة من شركة ريد بل "Red Bull"، حيث ورث مارك 49% من الشركة بعد وفاة والده.



