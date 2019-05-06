تعرف على 4 طرق بسيطة تساعدك الدمج بين المتعة والعمل دون خفض الإنتاج

لقد ثبت عبر الوقت أن الشركات الرائدة توظف أفضل الكفاءات، فكلما زادت جاذبية اسم شركتك وثقافة عملها، زادت جاذبيتها لموظفين مؤهلين ومتميزين، لذا من المهم أن تضمن توفير ثقافة مميزة في شركتك من جميع النواحي.

تحدثنا في السابق عن العديد من العناصر التي تساهم في ذلك، بدءاً من تسويق شركتك كأفضل مكان للعمل، وحتى الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة مع موظفيك وتزويدهم بخيارات مرنة.

أما في هذه المقالة سنتحدث عن بعض الطرق البسيطة التي تساعدك على دمج المتعة في مكان العمل دون خفض مستوى الإنتاجية المعتاد، بل بمجرد تحويل مكان العمل إلى مكان ممتع ستساعد في زيادة إنتاجية موظفيك، وتحفيزهم للعمل بشكل أكبر، وبالطبع زيادة ولائهم، مما سيسهل على شركتك توظيف أفضل الكفاءات، والحفاظ على موظفيها الحاليين.

إليك بعض الأمور التي يوصيك بيت.كوم بفعلها:

1. تصميم مبتكر!

اجعل المكتب أكثر متعة من خلال التصميم الداخلي المبتكر! نحن نقضي معظم يومنا في المكتب، لذا من الضروري أن يكون مكان العمل مريح، ولطيف، وبالطبع ممتع.

ولا نعني بالتصميم هنا أن تبني صالة ألعاب رياضية في غرفة الاجتماعات مثلاً، بل أن تدخل عناصر تصميم فريدة لتعكس الثقافة السائدة في مكان العمل، فعلى سبيل المثال يمكنك طلاء جدران المكتب بألوان حيوية، أو تغيير طريقة جلوس الموظفين، أو استبدال إضاءة الفلورسنت البيضاء بأٌخرى ذات إضاءة أبهى، أو توفير مساحات إبداعية للموظفين مثل غرفة خاصة للتفكير الإبداعي، أو غرفة مليئة بالألعاب الترفيهية، كما يمكنك إضافة كراسي هوائية ذات ألوان باهية في أماكن عديدة من المكتب، وغيرها من الأفكار الخلاقّة.

يمكنك الاستفادة من هذا النشاط من خلال تحويله إلى نشاط ترفيهي للفريق عبر سؤالهم ما الذي يفضلونه في مكان العمل، وبدأ جلسة عصف ذهني لعرض الاقتراحات الخاصة بالتصميم التي يمتلكها كل فرد من الفريق، والسماح لهم بالتوصل لقرار فيما يتعلق بتصميم المكتب بالطريقة التي يفضلونها، وكل ما عليك فعله هو دعمهم لاتخاذ القرار.

2. ولائم لذيذة!

يعتبر تناول طعام الغذاء على المكتب من أسوأ الأمور في مكان العمل؛ فهو لا يعتبر عادة صحية، ولا يعطي الموظف الراحة التي يحتاجها، بالإضافة إلى كونه ممل، لذا عليك الحرص على توفير مكان للراحة لموظفيك ليتمكنوا من تناول طعام الغداء بكل أريحية. وكفكرة أُخرى يمكنك تطبيقها هي تناول الغداء خارج العمل بين الحين والآخر، فبذلك يمكنك التواصل مع موظفيك بشكل أكثر أريحية وتقوية علاقات أفراد الفريق ببعضهم البعض، وتبني علاقات صحية ومتينة بينهم، مما ينعكس على أدائهم كفريق متماسك.

ومن الأفكار الممتعة التي يمكنك تطبيقها في هذا المجال هي تنظيم حفلات طعام بشكل شهري، حيث يمكن لكل شخص في المكتب المشاركة بطبق مُعيّن، مثل المقبلات، والأطباق الرئيسية، والحلويات.

بهذه الطريقة، سيبدأ أعضاء الفريق بتبادل الأحاديث الممتعة التي ستبدأ بالأطباق الشهية وطرق تحضيرها، وستنتهي بشعور الجميع بالرضى والسعادة وترقب الوليمة القادمة بفارغ الصبر.

3. احتفالات مبهجة!

تتعدد المناسبات التي يمكن الاحتفال بها بشكل جماعي، فمن أعياد الميلاد والزواج، وحتى الترقيات والمناسبات الوطنية، يمكن لموظفي الشركة الاحتفال بالعديد من المناسبات المتنوعة، ويمكنك استغلال إحدى هذه المناسبات للاحتفال مرة واحدة بشكل شهري، فعلى سبيل المثال يمكنك تنظيم احتفالية واحدة في كل شهر لجميع موظفيك، من ضمنها الاحتفال بعيد ميلاد أحد الموظفين، كما يمكنك تنظيم الاحتفالات الخاصة بالإنجازات الشخصية للموظفين، مثل حصول أحدهم على شهادة الماجستير. ولا يمكنك نسيان الطعام مثل البيتزا والكيك بالطبع!

سيتيح لك الاحتفال بالمناسبات المختلفة ضرب عصفورين بحجر؛ فمن جهة ستحفز موظفيك على العمل بشكل أفضل من خلال إعطائهم دافع قوي لذلك، ومن جهة أُخرى فأنت تعزز انتمائهم للشركة، وتخلق جو أكثر متعة في مكان العمل بشكل عام.

4. التعلم الممتع!

من المهم أن تنظم أنشطة وفعاليات بعيدة عن نطاق العمل بين فترة وأُخرى لكسر الروتين، وتتنوع الفعاليات بين مسابقات الطبخ، أو الأيام الرياضية، أو البحث عن الكنز، فمن خلال هذه المسابقات ستساعد الموظفين على كسر حواجز الخجل وبناء علاقات متينة مع زملائهم.

كما يمكنك كسر الروتين مع الحفاظ على مستوى إنتاجية عالية، فعلى سبيل المثال يمكنك عقد الاجتماعات الأسبوعية خارج المكتب، أو دعوة المتحدثين الضيوف والمدربين الذين يحبهم موظفيك، أو تنظيم ورشة عمل تحفز الموظفين على المشاركة وتطلعهم على معلومات وأفكار جديدة، أما إذا كانت ميزانيتك محدودة، فيمكنك إرسال موظفيك لحضور مؤتمر يوّدون حضوره.

تذكر أن الجميع يحتاج إلى الحفاظ على توازن صحي بين العمل والمتعة، لذا عليك بذل جهد إضافي لتثبت لموظفيك مدى اهتمامك برفاهيتهم، فذلك سيساهم في رفع مستوى تحفيز موظفيك في بيئة العمل.

بالتعاون مع Bayt.com