توقف صعود وول ستريت مع فقدان أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى

نزل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك قليلا عن مستويات غير مسبوقة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت أسهم الطاقة والقطاع المالي لكن بعض أسهم التكنولوجيا الكبرى حدت من المكاسب في ظل تدوير جار لحيازات المحافظ، وذلك بحسب رويترز.

فقد تأثر المؤشر ناسداك وكان الأثر أكبر على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 من موجة بيع في سهم شركة تسلا وتراجعات أقل حدة لأسهم شركات أمازون.كوم ومايكروسوفت وأبل.

وبناء على بيانات غير رسمية، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 62.57 نقطة، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 31438.4 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 1.31 نقطة، أو 0.03 بالمئة، إلى 3909.92 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 35.16 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 13972.53 نقطة.