تويتر تعمل على إيجاد طريقة لطلب الأشخاص لعلامة التحقق الزرقاء مرة أخرى

اكتشفت جين مانشون وونج، التي تسعى غالبًا لاكتشاف الميزات الجديدة القادمة للتطبيقات، أن تويتر يخطط لإعطاء المستخدمين طريقة لطلب التحقق الحصول على العلامة الزرقاء في صفحاتهم الشخصية.

ثم أكدت الشبكة الاجتماعية التطوير على TechCrunch. ما يعنيه هذا هو أن الأشخاص العاديين سيتمكنون من مطالبة Twitter بمنحهم علامة اختيار زرقاء للتحقق من أنهم في الواقع هم أنفسهم.

Twitter is working on “Request Verification” 👀



(I’m not Twitter employee. I’m not tech support) pic.twitter.com/ED58QsD7kM — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 7, 2020



ليس من الواضح تمامًا بعد كيف سيعمل هذا بالضبط، لكن Twitter أخبر TechCrunch أن الخطة هي جعل إرشاداته غير المعروفة للتحقق متاحة للجمهور لأول مرة. وهذا يعني أنه إذا طلب مستخدم العلامة الزرقاء، فيجب أن يكون لديه بالفعل فكرة جيدة عما إذا كان مؤهلاً قبل تقديم الطلب أم لا. لم يكن Twitter شفافًا على الإطلاق بشأن هذا من قبل ولكن التغيير سيكون موضع ترحيب.، كما أنه لم يلتزم بتاريخ محدد لطرح الميزة الجديدة.

اعتاد موقع تويتر على منه العلامة الزرقاء للتحقق من أي شخص شعر أنه شخصية عامة جديرة بالملاحظة، ولكن في عام 2016، أطلق الموقع ميزة طلب لا تختلف عن هذه الميزة الجديدة. ثم، في عام 2017، بعد أن أعطى الموقع العلامة الزرقاء للعنصري الأبيض جايسون كيسلر، أبطل هذه الميزة وتعهد بإصلاحها دون تحديد كيفية تغييرها في المستقبل.