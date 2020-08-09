(تويتر) و(مايكروسوفت) يرغبان بشراء تطبيق (تيك توك)

أفاد مصدر بشركة (تويتر) الأمريكية برغبة الشركة بشراء عمليات تطبيق (تيك توك) من شركة (بايت دانس) الصينية المالكة للتطبيق لمشاركة المقاطع المصورة في الولايات المتحدة.



كما أفادت مصادر بشركة (مايكروسوفت) برغبتها أيضا في شراء عمليات تطبيق تيك توك، وذلك خلال المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبايت دانس، وهي 45 يوما للموافقة على البيع.



وبحسب المصادر فإن القيمة السوقية لتويتر تقترب من 30 مليار دولار وستحتاج لجمع رأس مال إضافي لتمويل الصفقة، وأوضح أحد المصادر أن شركة سيلفر ليك الخاصة، أحد المساهمين في تويتر، أبدت اهتمامها بالمساعدة في تمويل الصفقة المحتملة.



وتعرض التطبيق الصيني لانتقادات من مشرعين أمريكيين بشأن مخاوف على الأمن القومي تتعلق بجمع البيانات، ووقع ترامب أمرين تنفيذيين، الخميس الماضي، يحظران أي معاملات أمريكية مع شركتي (بايت دانس) الصينية التي تمتلك تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" و(تنسنت) مالكة تطبيق المراسلة "وي تشات" خلال 45 يوما.



جاء الأمران التنفيذيان بعدما قالت الإدارة الأمريكية إنها تكثف جهودها لحذف التطبيقات الصينية "غير الموثوق بها" من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأمريكية ووصفت تطبيقي تيك توك ووي تشات بأنهما يمثلان تهديدات كبيرة.