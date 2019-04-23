"تيسلا" تعتزم طرح سيارات أجرة ذاتية القيادة العام المقبل

ذكرت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تيسلا" مساء الاثنين أنها ستطرح سيارات أجرة ذاتية القيادة خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن كل هذه السيارات ستكون مزودة بكل التجهيزات اللازمة للقيادة الذاتية.

وقال "إيلون ماسك" مؤسس ورئيس "تيسلا" أمام مؤتمر للمستثمرين والمحللين في مقر رئاسة الشركة أمس إن الرقائق الإلكترونية التي طورتها "تيسلا" في معاملها تم إضافتها إلى السيارة "موديل إس" و"موديل إكس" منذ مارس الماضي، وهي تستخدم الآن في السيارة "موديل3".

وأضاف "ماسك" أن الرقائق التي طورتها "تيسلا" أسرع كثيرا من الرقائق المنافسة "نيفيديا" التي كانت الشركة تستخدمها في السابق، مشيرا إلى أنه يتم تصنيع رقائق "تيسلا" في مصنع تابع لشركة "سامسونج" الكورية الجنوبية في مدينة أوستن الأمريكية.

في المقابل تقول شركة "نيفيديا كورب" للرقائق إن "تيسلا" مخطئة في القول إن رقائق الذاتية التي تنتجها أقوى مما تنتجه "نيفيديا" والذي ظلت "تيسلا" تستخدمها حتى طورت رقائقها الخاصة.