جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف شاغرة

فتحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية باب القبول والتسجيل على الوظائف الشاغرة لحملة(الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، حيث وفرت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية15 وظيفة للرجال والنساء في مختلف التخصصات للعمل بكل من "الرياض، جدة، الأحساء"، ويشترط في المتقدم للوظيفة أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون لديه خبرة من سنة إلى خمسة سنوات باستثناء الوظائف الأكاديمية، أن يكون متقن للغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب في الوصف الوظيفي، وأن يكون متقن لاستخدام الحاسب الآلي.

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

مساعد إداري رابع (للرجال والنساء - جدة)

كبير الدعم الفني (للنساء - جدة)

فني مختبر (للرجال والنساء - الرياض)

معلم رعاية طفولة (للنساء - الرياض)

معيد إكلينيكي (للنساء - الاحساء)

مشرف الإمدادات المعقمة بالإدارة المركزية (للرجال والنساء - الرياض)

مدرس قسم التدريب (للرجال والنساء - جدة)

مساعد إداري ثان (للرجال والنساء - الاحساء)

مسؤول مركز الاتصال (للرجال والنساء - الرياض)

مساعد بحث أول (للرجال والنساء - الرياض)

داعم فني أول (للرجال - جدة)

أخصائي مراقبة مخزون أول (للرجال والنساء - جدة)

مشرف التعليم الإلكتروني (للنساء - جدة)

مساعد إداري ثاني (للرجال والنساء - جدة)

مشرف خدمات معمل الأسنان (للرجال والنساء - الرياض)

يمكن التقديم حالياً على وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي:



http://https//careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities

ويجب التنويه أنه تختلف صلاحية كل وظيفة شاغرة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.