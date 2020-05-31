جوجل تؤجل إطلاق Android 11 بسبب الاحتجاجات في أميركا

قالت شركة Google إنها أرجأت إطلاق النسخة التجريبية من نظام Android 11 لتشغيل الهواتف المحمولة والذي كان مقررا في الأسبوع المقبل وذلك في ضوء الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة.



وقالت Google في رسالة على موقعها لتطوير نظام Android "نحن نتوق لإبلاغكم بالمزيد عن Android 11 لكن هذا ليس وقت الاحتفال".



وذكر الموقع أن الإطلاق كان مقررا أن يتم عبر الإنترنت يوم الأربعاء. وأعلن في تغريدة أنه سيعلن المزيد من التفاصيل عن النسخة الجديدة من Android "قريبا" دون ذكر مواعيد محددة.



واندلعت الاحتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة بعد وفاة رجل يدعى جورج فلويد من منيابوليس على يد شرطي أبيض جثم بركبته على رقبته لبعض الوقت مما استدعى نقله للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.