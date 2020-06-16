جوجل تؤخر إطلاق هاتف Pixel 4a مرة أخرى، وبدون توفر خيار اللون “Barely Blue”

في هذه الفترة، ليس من المفاجئ أن نسمع أن Pixel 4a قد يتأخر مرة أخرى. ولكن بالإضافة إلى تأخير تاريخ الإصدار، تفيد التقارير أيضًا أن Google تقوم بتثبيت خيار اللون: Baby Blue.

Where’s Pixel 4a?



Here’s an update:



AGAIN, it seems Google has delayed Pixel 4a 🤦🏼‍♂️



Announcement still happening on July 13



But in the system, it’s listed that the “Black” model now launching October 22 😬



“Barely Blue” has been removed entirely...



I’ll keep you updated. 🤷🏼‍♂️ https://t.co/UgsWJrYK4U pic.twitter.com/TX209u9Jqb — Jon Prosser (@jon_prosser) June 13, 2020

تأتي الأخبار من مُسرّب معروف وهو جون بروسر، والذي اتخذ من منصة تويتر مكانًا لإطلاع الجميع على أحدث النتائج التي توصل إليها بشأن Pixel القادم من Google.

في الأساس، كان من المفترض أن يتم الإعلان عن الهاتف الذكي في مايو – خلال مؤتمر مطوري Google I / O، تمامًا مثل 3a ولكن نظرًا للمخاوف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا فقد قرر عملاق التكنولوجيا إلغاء الحدث تمامًا.

بعد الإلغاء، أشارت الشائعات إلى أن الاطلاق سيكون في يونيو بدلاً من ذلك. ولكن في شهر مايو، غرد بروسر بأن شركة Google قامت على ما يبدو بتأجيل الإطلاق مرة أخرى إلى 13 يوليو كما أنه يدعي أنه على الرغم من أن الأجهزة جاهزة للشحن إلا أن هذا القرار قد استند على تحليل التسويق.

وأضاف أن الجهاز سيكون متاحًا بلونين: “Just Black” و “Barely Blue” حيث تم إطلاق النموذج الأسود في 6 أغسطس، بينما سيتم إطلاق النسخة الزرقاء في وقت لاحق في 1 أكتوبر.

ومع ذلك، واعتبارًا من يونيو، كشف بروسر أن Google قررت إلغاء الخيار الأزرق تمامًا وبدلاً من ذلك، يبدو أننا سنحصل فقط على إصدار أسود من Pixel 4a.

إضافة إلى كل ذلك، لن يتم إطلاق الهاتف حتى الخريف. في حين يقول بروسر أن الشركة ستبقى على موعدها المحدد في الاعلان عن الهاتف في 13 يوليو إلا أنه لن يكون متاحًا حتى 22 أكتوبر.

بينما كان Pixel 3a متاحًا أيضًا بألوان قياسية مثل “Just Black” و “Clearly White”، إلا أنه جاء أيضًا في خيار “Purple-ish” الرائع حقًا. لذا، من المخيب للآمال بعض الشيء أن ترى بأن 4a سيتم تقديمه بلون واحد فقط.

