جوجل تحدث نظام تشغيل الساعات الذكية "وير أو إس" لتقليل استهلاك الطاقة

طورت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة "جوجل" إصدارا جديدا من نظام التشغيل للساعات الذكية "وير أو.إس" بهدف توفير استهلاك الساعة للطاقة من ناحية، ولفت انتباه المستخدم إلى قرب نفاد طاقة البطارية.

وسيؤدي التحديث الرئيسي لوضع "توفير الطاقة" إلى جعل الساعة الذكية تعرض الوقت فقط عندما تنخفض كمية الطاقة في البطارية إلى أقل من 10% من إجمالي شحن البطارية. وبحسب ما ذكرته "جوجل" فإن الإصدار الجديد لنظام التشغيل باسم "إتش" يتضمن العديد من الخصائص منها زيادة فترة التشغيل قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية، حيث أنه في حالة مرور 30 دقيقة دون ممارسة أن نشاط على الساعة، يجعلها تتحول إلى وضع "توفير الطاقة"، وبالتالي لن يشعر المستخدم بالقلق من نفاد البطارية أثناء الحاجة إلى الساعة.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الخصائص الجديدة تتكامل مع خاصية استئناف تشغيل التطبيقات الذكية والتي تجعل التطبيقات تحتفظ بالوضع الذي كانت عليه عند أخر استخدام لكي يبدأ المستخدم العمل عليها من نفس النقطة التي توقف فيها، إلى جانب إمكانية وقف تشغيل الساعة من خلال خطوتين بالضغط المستمر على زر الطاقة حتى تظهر شاشة فصل الطاقة حيث تتضمن خيارين هما "وقف التشغيل" و"إعادة التشغيل" وأشارت شركة "جوجل" إلى أن الساعات التي يمكن تحديث نظام تشغيلها ستتوقف على الشركات المنتجة لها وأن الإصدار الجديد من نظام التشغيل سيطرح خلال "الشهور المقبلة".

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