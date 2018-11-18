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جوجل تحدث نظام تشغيل الساعات الذكية "وير أو إس" لتقليل استهلاك الطاقة

جوجل تحدث نظام تشغيل الساعات الذكية "وير أو إس" لتقليل استهلاك الطاقة
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