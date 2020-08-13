جوجل تختبر نظام بطاقات جديدة للملفات الشخصية العامة للمستخدمين يُسمى People Cards

تختبر جوجل نظامًا جديدًا للملف الشخصي العام أنشأه المستخدم يسمى “بطاقات الأشخاص”، والذي سيتيح للمستخدمين إنشاء ملفهم الشخصي (بما في ذلك وظيفتهم وروابط إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي وسيرة ذاتية مختصرة والمزيد) والتي ستظهر مباشرة في جوجل نتائج البحث.

إنه مشابه لكيفية ظهور المشاهير والشركات بالفعل. يتم اختبار البطاقات الجديدة فقط في الهند باللغة الإنجليزية للبدء.

لإعداد بطاقة أشخاص جديدة، ما عليك سوى البحث عن عبارة “أضفني للبحث” أثناء تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل.

من هناك، سينقلك جوجل إلى صفحة جديدة تتيح لك إنشاء البطاقة. الحقول الإلزامية الوحيدة هي الاسم، والوظيفة، والموقع، والسيرة الذاتية، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا إضافة معلومات عن تعليمك، ومسقط رأسك، وروابط إلى موقعك على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، وحتى بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك (إذا شعرت بأن ذلك مناسب للنشر على بحث جوجل المتاح للجمهور).

بطاقات الأشخاص

من الواضح أنه مع وجود نظام يسمح لأي شخص بإنشاء نتيجة ستظهر في بحث جوجل عن مئات الملايين من العملاء الذين يعتمدون على الخدمة يوميًا، فهناك احتمال كبير لإساءة الاستخدام هنا. من السهل أن تتخيل المتصيدون أو المضايقون وهم ينشئون بطاقات مزيفة تظهر في كل مرة يبحث فيها شخص ما عن اسمك أو يستخدم بطاقة الأشخاص الخاصة بك لإعطاء معلومات حساسة، مثل عنوانك أو بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك.

تحقيقًا لهذه الغاية، تقول جوجل أن لديها “عددًا من الآليات” لمنع البريد العشوائي وإساءة استخدام نظام بطاقة الأشخاص. يُسمح لكل حساب في جوجل فقط بإنشاء بطاقة أشخاص واحدة ويجب أن يصادق على حسابهم برقم هاتف قبل أن يُسمح لهم بإنشاء البطاقة. ستتيح لك جوجل الإبلاغ عن بطاقات الإبلاغ التي تحتوي على معلومات سيئة أو التي تعتقد أنها تم إنشاؤها بواسطة محتال، وسيتمكن المستخدمون من حذف بطاقاتهم أو تعديلها متى أرادوا ذلك.



يتم طرح بطاقات الأشخاص من بحث جوجل اليوم في الهند؛ لم تحدد جوجل بعد ما إذا كانت الميزة ستصل إلى مناطق أخرى أم لا.