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"جوجل" تطرح نسخة من تقنية "جوجل لينس" خاصة لمستخدمي هواتف "آيفون"

"جوجل" تطرح نسخة من تقنية "جوجل لينس" خاصة لمستخدمي هواتف "آيفون"
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