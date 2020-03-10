جوجل تكشف عن استجابة واسعة النطاق لفيروس كورونا تشمل تحديثات البحث

مع استمرار تفشي فيروس كورونا في تحريك الكرة الأرضية، أرسل الرئيس التنفيذي لشركة Google ساندار بيتشاي مذكرة إلى موظفي شركة البحث العملاقة حول الأزمة الصحية.

تمت مشاركة نسخة من تلك المذكرة أيضا مع المراسلين والجمهور، حيث وصفها الرئيس التنفيذي لشركة Google بأنها “لحظة غير مسبوقة”، وأنه من المهم أن تتعامل Google مع “الشعور بالهدوء والمسؤولية – لأن لدينا العديد من الأشخاص الذين يحسبون علينا “.

من بين العديد من الخطوات التي اتخذتها Google، فقد شكلت فريقا للاستجابة للحوادث على مدار 24 ساعة للبقاء متزامنا مع منظمة الصحة العالمية؛ تختبر الشركة قدرتها على زيادة العمل عن بعد في جميع أنحاء المنظمة؛ وتحولت بعض المكاتب إلى حالة العمل من المنزل؛ وتوفر جوجل 25 مليون دولار كائتمان إعلاني متبرع به لمنظمة الصحة العالمية والوكالات الحكومية الأخرى؛ وتقوم Verily، فرع الرعاية الصحية التابع لشركة Alphabet الأم لـ Google، بتطوير رقعة صغيرة في درجة الحرارة يمكن ارتداؤها وتنقل البيانات إلى تطبيق الهاتف، والهدف من ذلك هو توفير التصحيح في الوقت المناسب للحمى ودعم التشخيص والعلاج المبكر لشيء مثل فيروس كورونا.

الاستجابة متعددة الأوجه لا تتوقف عند هذا الحد، ففي Pichai، تعمل Google أيضا على توفير إمكانية الوصول المجاني إلى إمكانيات Hangouts Meet المتقدمة لعقد المؤتمرات عبر الفيديو لجميع عملاء G Suite و G Suite for Education حول العالم حتى 1 يوليو.

الخطوات الرئيسية الأخرى التي تتخذها Google:

على موقع يوتيوب، يقوم جوجل بإزالة المحتوى الذي يزعم منع فيروس كورونا بدلا من طلب العلاج الطبي.

تحظر Google أيضا الإعلانات التي تستفيد من الفيروس، حيث تم حظر عشرات الآلاف من الإعلانات على مدار الأسابيع الستة الماضية.

بطبيعة الحال، يعتبر البحث أيضا مكونا كبيرًا من استجابة Google، حيث يواصل الناس القدوم إلى Google للبحث عن معلومات عن اللقاحات، ونصائح السفر ونصائح الوقاية (على سبيل المثال، ارتفعت طلبات البحث عن” نصائح تنظيف فيروس كورونا “بأكثر من 1700 بالمائة خلال الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة).

وكتب Pichai: “لدينا SOS Alert في البحث يربط الناس بأحدث الأخبار بالإضافة إلى نصائح السلامة وروابط لمزيد من المعلومات الموثوقة من منظمة الصحة العالمية”.

على هذا المنوال، بالنسبة لأي شخص يبحث عن معلومات حول الأعراض والوقاية و / أو علاج الفيروس، تعمل Google على توسيع “لوحات المعرفة” في نتائج البحث لتشمل فيروس كورونا.