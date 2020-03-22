جوجل تلغي مؤتمرها السنوي للمطورين “IO 2020” بسبب فيروس كورونا المستجد

قررت شركة جوجل الأمريكية إلغاء مؤتمرها السنوي للمطورين I/O 2020 هذ العام، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في جميع أنحاء العالم.

وكانت الشركة ألغت حدثها “المادي” بسبب تفشي الفيروس التاجي المتزايد، وبدلاً من ذلك، خططت Google للبث المباشر للحدث، ولكن هذا لم يعد يحدث بعد.

تم رصد الخبر أولا بواسطة 9to5Google، وانتقل عملاق التكنولوجيا إلى Twitter ليعلن عن الأخبار، موضحا أن القرار كان “بسبب القلق على صحة وسلامة المطورين والموظفين والمجتمعات المحلية”.

من المؤكد أن بث المؤتمر عن بعد يمنع آلاف الأشخاص من التجمع البدني في مكان واحد، ولكن البث المباشر لا يزال يتطلب بعض موظفي Google للذهاب إلى العمل.

أبقت Google الأمر غامضا من حيث كيفية التخطيط لكشف النقاب عن التحديثات التي تم الإعلان عنها في I / O.

وفقا لحساب Google Developers على Twitter، ستقوم الشركة بمشاركة تحديثات Android المستمرة من خلال مدونات المطورين ومنتديات المجتمع.

وكانت “جوجل” ألغت مؤتمر “Cloud Next”، والذي كان من المقرر انعقاده من 6 إلى 8 أبريل المقبل، لتجنب أي إصابات بفيروس كورونا، وقررت الشركة تحويل محتوى المؤتمر إلى نسخة رقمية للاستفادة منه، دون التجمع فعليًا في مكان الحدث.

كما قررت شركة مايكروسوفت أيضا إلغاء مؤتمرها “MVP Summit” هذا العام، وتحويله إلى نسخة رقمية، على أن يكون متاحا في موعده الأساسي في الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري.

جدير بالذكر أن شركة فيسبوك الأمريكية قررت إلغاء مؤتمرها السنوي للمطورين F8 الأسبوع الماضي، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

كما انسحبت شركتا فيسبوك وسوني من مؤتمر مطوري الألعاب GDC، والمقرر عقده الشهر الجاري في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بسبب انتشار فيروس كورونا.

أيضا تم إلغاء معرض الجوال العالمي “MWC” في وقت سابق، والذي كان من المقرر انعقاده في برشلونة في نهاية فبراير الماضي، بعد انسحاب العديد من الشركات البارزة، بسبب المخاوف من فيروس كورونا.