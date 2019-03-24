جوجل تعتزم اقتحام التقنيات السحابية بخدمة جديدة "ستاديا" خاصة بالألعاب الجديدة

كشف مسؤول تنفيذي في شركة "جوجل" عن تفاصيل جديدة تتعلق بخدمة بث ألعاب الفيديو القادمة للشركة "ستاديا" والتي من المقرر تدشينها هذا العام.

وصرح نائب رئيس "جوجل" فيل هاريسون أن مصنعي الألعاب قد يستخدمون تقنيات سحابية متنافسة. مضيفا "إن الإعدادات الخاصة باللاعبين ولوحات تسجيل النقاط وغيرهما من البيانات المرتبطة باللعبة لن تشغل بالضرورة حيزا على خوادم جوجل".

وأشار هاريسون إلى أن استضافة البيانات على منصات أخرى قد تؤدي إلى إطالة فترات التحميل أو انخفاض جودة البث. وتابع قائلا "تنظر جوجل إلى ستاديا على أنها تربط بين مساعيها المتعددة في مجال الألعاب بما في ذلك بيع الألعاب على متجرها لتطبيقات الهاتف المحمول".

وكانت "جوجل" المملكة من قبل "ألفابت" قد كشفت عن "ستاديا" قائلة إن الخدمة ستجعل ممارسة ألعاب الفيديو عالية الجودة عبر متصفحات الإنترنت أمرا سهلا كمشاهدة فيلم على خدمة يوتيوب. ولم تعقب "جوجل" على نموذج عمل الخدمة الجديدة لكن جذب عملاء جدد إلى برنامج الشركة المدفوع للحوسبة السحابية يعد أحد أهداف "ستاديا" بحسب خبراء.

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