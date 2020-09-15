جينيسيس تكشف عن G70 2021 بتحديثات منتصف العمر رسمياً

كشفت جينيسيس عن G70 2021 رسميا بتحديثات كبيرة. لتمنحها مظهر رياضي انيق وفاخر مستوحى من لغة تصميم جينيسيس الجديدة.

نلاحظ لغة التصميم المستوحاة بشكل كبير من شقيقتها G80 2021 الجديدة كلياً, حيث أتت المصابيح الامامية بتصميم منفصل مثلما هي في المصابيح الخلفية. الواجهة الامامية اتت بتصميم شرس ورياضي وشبك كبير, ونلاحظ تصميم الجنوط الجديد. ومن الخلف حصلت على تصميم رياضي شمل مشتت الهواء ومخارج عادم رياضية الشكل.

من الداخل نلاحظ حصولها على شاشة وسطية قياس 10.25 إنش مزودة بنظام Genesis UI الحصري على سيارات جينيسيس. بالإضافة الى ابل كار بلاي واندرويد اوتو, و Valet mode, وايضا شاحن لاسلكي. عدا ذلك لم يتغير الكثير في داخلية G70 2021 مقارنة بالموديل السابق.

من المرجح ان تستخدم جينسيس G70 2021 نفس المحركات الموجودة على كيا ستينجر 2021 المحدثة. هذه المجموعة تشمل محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر تيربو بقوة 300 حصان وعزم 422 نيوتن متر, والمحرك الاقوى V6 سعة 3.3 لتر ثنائي التيربو 368 حصان وعزم 510 نيوتن متر.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم جينيسيس “ستجذب جينيسيس G70 العملاء بتصميمها الديناميكي والرياضي وأحدث الابتكارات في مجال السلامة والرفاهية، ويسعدنا الكشف عن المزيد من المواصفات التفصيلية خلال الشهر المقبل”.