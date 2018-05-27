خبراء يحذرون من برمجيات خبيثة في الهواتف التي تعمل بنظام 'أندرويد'

البرمجيات الخبيثة تكثر في الهواتف الذكية منخفضة التكلفة على وجه الخصوص، بخلاف الأجهزة المعروفة مثل سامسونج وآيفون.

حذر باحثون متخصصون بأمن المعلومات من أن عددا من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" تضم برمجيات خبيثة، تعرض مستخدميها للإعلانات المزعجة، وتخترق بياناتهم.

ووجد خبراء من "أفاست ثريت لابس"، البرمجيات الخبيثة في أجهزة لم تحصل على تصديق من "جوجل" مثل "أرشوس" و"ماي فون" و"زي تي إي"، ويواجه المستخدمون في هذه الحالة إعلانات مزعجة ومشكلات انتهاك خصوصية خطيرة.

ولأن البرامج التي تؤدي إلى هذه المشكلة مثبتة بشكل مسبق فإن إزالتها صعبة جدا، كما لا يمكن تفادي البرمجيات الخبيثة بعدم زيارة بعض المواقع وتجنب تطبيقات مشبوهة.

وبحسب "سكاي نيوز" فإن البرمجيات الخبيثة تكثر في الهواتف الذكية منخفضة التكلفة على وجه الخصوص، بخلاف الأجهزة المعروفة مثل سامسونج وآيفون، بحسب ما نقلت "إنغادجت".

وتشمل المشكلة مستخدمين من تسعين بلدا، وينصح الخبراء المستخدمين باللجوء إلى خدمة "جوجل بلاي بروتيكت" التي بمقدورها فحص الجهاز ورصد ما فيه من فيروسات، وعندئذ يتوجب استخدام برنامج مضاد للفيروسات لدرء الخطر.

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