دبي تعتزم إطلاق مدرسة منخفضة التكاليف قريباً

أعلنت أكاديمية أمباسادور الدولية مشغلة المدارس في دبي، عن خطط لإطلاق أول مدرسة دولية للبكالوريا (IB) في الإمارة.

وقالت الشركة إنه في حين يبلغ متوسط ​​الرسوم في مدارس البكالوريا الدولية في دبي 52.800 درهم لرياض الأطفال و 65.600 درهم للتعليم الابتدائي، فإن أكاديمية السفير الدولية (AIA Dubai) الجديدة ستتقاضى في المتوسط ​​30.400 درهم لرياض الأطفال و 35.800 درهم للتعليم الابتدائي.

وأضاف البيان أن الآباء الذين لديهم أطفال في AIA Dubai سيوفرون 22.400 درهم في رياض الأطفال و 28.800 درهم في المرحلة الابتدائية، بحسب أريبيان بيزنس.

وقال كمال كلواني، المؤسس المشارك ونائب رئيس (AIA): “ليس فقط التعليم الجيد، ولكن التعليم الميسور التكلفة والمعايير العالمية أمر مهم في سيناريو اليوم. لقد أردنا نقل التعليم الدولي إلى المدينة، مع الأخذ في الاعتبار القدرة على تحمل التكاليف”.

وتشمل المرافق في الحرم الجديد أربع مكتبات وقاعة متعددة الأغراض ومسبحًا مظللًا في الهواء الطلق بطول 25 مترًا، بالإضافة إلى مسبح للتدريب في رياض الأطفال وملاعب كرة القدم وملاعب تنس وشبكات لممارسة الكريكيت ومختبرات العلوم واستوديوهات التصميم والفن.

وتقع المدرسة، التي ستفتح أبوابها في شهر سبتمبر، في موقع مركزي بين طريق ميدان وشارع أم سقيم والحرم الجديد، وهي مدرسة السفير الرابعة التي يتم افتتاحها في دولة الإمارات.