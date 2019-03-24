رجل أعمال يعرض وظيفة الأحلام في دبي

بحث مليونير يبلغ من العمر 26 عامًا عن مساعد شخصي للانضمام إليه أثناء سفره حول العالم لتنمية شركاته في مجال التجارة الإلكترونية والتدريب.

وفي العام الماضي، أمضى ماثيو ليبري وقته في استكشاف اليابان ودبي وهاواي ومدينته سيدني، كل ذلك أثناء مشاهدة رصيده المصرفي ينمو بشكل مطرد.

ويتطلع ماثيو الآن لتوظيف شخص ما ليتولى “أروع وظيفة في العالم”، ويتقاضى المساعد 52000 دولار (الراتب الأساسي) في السنة لمساعدته على رعاية أعماله في البلدان التي يسافر إليها بجميع أنحاء العالم.

وسوف يعتمد الراتب النهائي على تجربة الشخص، ولكن الراتب الأساسي مضمون بالإضافة إلى نفقات السفر والإقامة، كما سيتم دفع استحقاقات التأمين الصحي من جانب ماثيو بشكل منفصل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

مات متخصص في التجارة الإلكترونية ويحقق ربحاً يصل إلى 120 ألف دولار شهريًا – ويقول إن الأعمال لا يمكن أن تكون أفضل. كما أنه يعمل في مشاريع تساعده في مساعدة الآخرين على بناء ثرواتهم.

وسيضمن أحدث أعضاء الفريق التأكد من استمرار أعماله أثناء سفره بالإضافة إلى المساعدة في الترويج لأحدث مشاريعه.

وقال ماثيو إن موظفه الجديد يمكن أن يتوقع السفر إلى دولة مختلفة كل بضعة أشهر، وتتيح الفرصة للمتقدم المحظوظ تجربة ثقافات كل هذه الأماكن.

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