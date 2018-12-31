«طيران الإمارات» تنقل 59 مليون راكب في 2018

طيران الإمارات

نقلت طيران الإمارات، خلال الـ12 شهراً الماضية، نحو 59 مليون راكب، وقدمت على رحلاتها المغادرة من دبي أكثر من 66 مليون وجبة طعام، وناولت أكثر من 36 مليون حقيبة في دبي إلى مختلف محطات شبكة خطوطها البالغة 157 مدينة في 86 دولة عبر قارات العالم الست.

وفي عام 2018، سيّرت طيران الإمارات أكثر من 192 ألف رحلة، وقطعت طائرات أسطولها، البالغ عددها 274 طائرة، نحو 908 ملايين كيلومتر جيئةّ وذهاباً حول الكرة الأرضية.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «نستمد طموحاتنا دائماً من التزامنا بمواصلة تحسين وتطوير خدماتنا ومنتجاتنا، لجعل تجربة عملائنا أكثر تميزاً، وعملياتنا التجارية أعلى كفاءة. وعلى الرغم من مختلف التحديات التي واجهناها في عام 2018، فقد واصلنا تعظيم العائدات من خلال تخصيص السعة المقعدية المناسبة لتلبية متطلبات عملائنا بصورة أفضل، ومراقبة النفقات، واستخدام التقنيات الجديدة لجعل أعمالنا وعملياتنا أكثر مرونة، بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات لإتاحة خيارات أوسع وأفضل من دون المساس بجودة الخدمات، والمضي قدماً في النمو وتحقيق أفضل النتائج مستقبلاً».

استهلّت طيران الإمارات العام ببرنامج تكلفته 150 مليون دولار لتجديد التصميم الداخلي لطائراتها العشر من طراز البوينج 777-200LR وفق تقسيم الدرجتين، حيث أصبحت توفر 38 مقعداً في درجة رجال الأعمال بتوزيع 2-2-2، و264 مقعداً في الدرجة السياحية.

وفي مارس، احتفلت طيران الإمارات بمرور 10 سنوات على بدء توفير استخدام الهاتف المحمول لركابها، ولا تزال تحتل موقع الصدارة في الابتكار في مجالي الاتصالات والترفيه الجوي. وفي عام 2018، اتصل أكثر من 12 مليون مسافر بشبكة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi على متن طائرات الإمارات.

وواصلت طيران الإمارات توسيع شبكة صالاتها الخاصة في المطارات العالمية مع افتتاح صالة جديدة في القاهرة، ليصل العدد الإجمالي لصالات الإمارات إلى 42 صالة، كما أنجزت أعمال تجديد صالة روما.

وحقق «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين، رقماً قياسياً جديداً بوصول عضويته إلى 20 مليون عضو هذا العام.

وتم في عام 2018 استبدال أكثر من 14 مليار ميل مقابل ترقيات ورحلات مكافآت وحضور مناسبات وأحداث خاصة ترعاها الناقلة، بالإضافة إلى منتجات وخدمات يوفرها أكثر من 172 شريكاً للبرنامج.

عززت طيران الإمارات خيارات العملاء في عام 2018. حيث أطلقت خدمات إلى أربع وجهات جديدة، وأضافت رحلات إلى 20 وجهة قائمة، ورفعت السعة المقعدية إلى ثماني مدن.

ووسعت طيران الإمارات شراكتها مع فلاي دبي لتتيح بذلك لعملاء الناقلتين شبكة مشتركة تغطي 206 محطات، وقام أكثر من مليون مسافر بالحجز على رحلات مشتركة لطيران الإمارات وفلاي دبي نتيجة لذلك.

وكانت طيران الإمارات أعلنت في يناير 2018، عن صفقة بقيمة 16 مليار دولار (58.7 مليار درهم) لشراء 36 طائرة إضافية من طراز إيرباص A380، ستبدأ في تسلّمها اعتباراً من عام 2020.

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