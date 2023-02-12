10 أفكار تجارية لا تحتاج رأس مال كبير.. إحداها وسيط زواج

يتمتع الكثيرون بروح ريادة الأعمال ، إلَّا أن ما يعيق سعيهم وراء أحلامهم هو التكاليف الباهظة لبدء عمل تجاري, مع ذلك، هناك العديد من الشركات التجارية التي يمكنك إطلاقها من الآن لا تطلب تمويلًا أو تحتاج تمويلًا بسيطًا، لكن يتطلب منك الأمر فحسب التفاني في العمل والاستمرارية.

إذا كنت ترغب في بدء عمل تجاري منخفض التكلفة ، فإن هذه الأفكارستساعدك في إلهام شغفك الريادي.



1. منشئ محتوى

فتحت مواقع التواصل الاجتماعي واستمرار مواقع الأخبار على مدار 24 ساعة الأبواب أمام فرص مثالية للمهنيين المبدعين مثل الكتاب ومصممي الجرافيك، الذي باستطاعتهم استخدام مواهبهم في إنشاء محتوى عالي الجودة وقابل للمشاركة للشركات ووسائل الإعلام.

وأصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى تسويق نفسك كمقدم خدمة محترف؛ بفضل اقتصاد العمل الحر المتنامي للعمال المستقلين والمتعاقدين.

2. مساعد شخصي أو افتراضي

في السياق ذاته، تزايد الطلب على أصحاب المهارات التنظيمية الجيدة من قبل رواد الأعمال الذين يطورون أعمالهم ويحرصون في التركيز على المهام ذات العائد المرتفع.

و يؤدي المساعد الشخصي أو الافتراضي العديد من وظائف السكرتارية، أو يمكن اعتباره كمكتب استقبال دون أن يتواجد على أرض الواقع؛ إذ غالبًا ما يعمل هؤلاء الأفراد من المنزل للعديد من العملاء المختلفين، ويتابعون التقويمات، والجداول، ويقومون بترتيبات الرحلة، والأعمال الكتابية.

3. منسق فعاليات

إذا كنت شخصًا يتمتع بشخصية منظمة بدرجة عالية، وتهتم بالتفاصيل وتحب تنظيم الحفلات، فمن المحتمل أنك تتمتع بشخصية المناسبة لبدء نشاط تجاري لتتنسيق الفعاليات والحفلات والأحداث.

وقبل إطلاق مشروعك، يحبذ أن تبدأ التخطيط لعدد قليل من الفعاليات المجانية؛ من أجل الحصول على الخبرة، بعدها يمكنك الاستعانة بموقع LinkedIn وبعض المكالمات والعلاقات الاجتماعي من أجل إنشاء قاعدة بيانات قوية للبائعين وجهات الاتصال.

4. مستشار وسائل التواصل الاجتماعي



تلجأ بعض الشركات الصغيرة على الاهتمام بأمور التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنفسها، عوضًا عن اللجوء لوكالات أو موظفين بدوام كامل، لكن مع وجود العديد من المسؤوليات الأخرى، قد يجدون صعوبة في وضع إستراتيجيات لوسائل التواصل الاجتماعي؛ ما يتعين عليهم اللجوء لمستشار.

وكمستشار يمكنك مساعدتهم في تحديد أفضل التكتيكات ونشر الجداول الزمنية والمحتوى لجمهورهم المستهدف، وكلما زاد عدد متابعيهم، زاد نمو عملك أيضًا.

5. بائع عبر متجر Etsy

يمكنك الانضمام لموقع Etsy لبدء متجرك الخاص مجانًا، وبيع ما توَّد من منتجات تحديدًا تلك المشغولة يدويًا كالمجوهرات، والإكسسوارات، واللوحات، والملابس المرسومة يدويًا وغيرها.

وتبلغ تكلفة إنشاء متجر على الموقع بـ0.20 دولارًا، وستبقى القائمة نشطة لمدة أربعة أشهر أو لحين بيع العنصر؛ فبجرد بيع عنصر ما، تطبَّق رسوم معاملة بنسبة 5% على سعر البيع.

وموقع Etsy سوق على الانترنت مخصص لبيع عناصر ومنتجات فريدة من نوعها، والتي تكون مصنوعة باليد، إضافة إلى مختلف اللوازم الحرفية.

6. تقديم دورات ودروس الخصوصية عبر الإنترنت

باستطاعتك تقديم دروس خصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مجال شغفك مهما كان، أكان في اليوغا، أو الحلويات، أو الرسم، أو تصميم موقع إلكتروني. وما عليك سوى تصوير مقاطع فيديو قابلة للتحميل عبر منصات مختلفة تركز على نشر المحتوى التعليمي، أو عن طريق عقد دروس مباشرة عبرموقع "سكايب" وغيره.

7. تقديم دروس موسيقى

بالنسبة للموهوبين موسيقيًا، بإمكانك الحصول على دخل إضافي رائع عبر تقديم دروس خصوصية للآخرين ممن يرغبون في تعلم آلة موسيقية. وما عليك سوى كتابة النوتات الموسيقية، والاحتفاظ بكتب الموسيقى التي تستهدف مستويات مختلفة من المهارات كي تتمكن من توسيع نطاق دروسك الشخصية التي بالإمكان أن تستهدف المبتدئ والمتفوق.

8. مقدم خدمات التسويق الرقمي

إذا كنت تمتلك خبرة في التسويق وتتمتع بموهبة سرد القصص والتعلم، فإن إنشاءك وكالة تسويق رقمية منفردة تعد فكرة عمل منخفضة التكلفة، حيث يمكنك البدء في العمل مع شركات صغيرة تتطلع لتطوير شركاتها.

وفي حال لم تكن لديك خلفية في التسويق، لكننك مهتم بالمجال، فباستطاعتك الحصول على دورات عبر الإنترنت ميسورة التكلفة لتطوير مهاراتك، بعدها يتوجب عليك تطوير مهاراتك على الدوام وتعلم كل ما هو جديد فيما يخص هذا المجال المتغيِّر.

وهل تعلم أن الهواة في جميع أنحاء العالم باستطاعتهم تحقيق دخل مادي من الأمور الي يقومون بها بدافع المتعة تحت مظلة التسويق الرقمي، من البث الصوتي إلى التدوين إلى التصوير الفوتوغرافي.

9. مستشار علاقات (وسيط زواج) عن طريق الانترنت

إذا كنت تحب التواصل مع الناس ولعب دور "وسيط زواج"، فيجب أن تفكر في أن تصبح مستشارًا للمواعدة عبر الإنترنت بدوام كامل! فيمكن لمستشار المواعدة عبر الإنترنت كتابة ملفات تعريف مثيرة للاهتمام، وإدارة حسابات عملاء متعددة، وتصفية الرسائل غير المرغوب فيها، وتقديم تحديثات نصية أو هاتفية حول التطابقات المحتملة بين الشركاء.

10. مصمم جرافيك

تحتاج كل شركة إلى وسائل مرئية من نوع ما للعلامة التجارية الخاصة بأعمالها من أجل جذب العملاء، وللعمل كمصمم جرافيك يتطلب منك الأمر جهاز حاسوب، والمعرفة ببعض تطبيقات مثل Canva أو Adobe Illustrator، حينها بمقدورك منح العديد من الخدمات من بينها: