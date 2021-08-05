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سابك السعودية تحقق أرباح بنحو 7.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري

منشور 05 آب / أغسطس 2021 - 07:50
سابك السعودية تحقق أرباح بنحو 7.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري
حققت الشركة أرباحا صافية بالنصف الأول من العام الحالي قدرها 12.51 مليار ريال، وذلك مقارنة بخسائر صافية تكبدتها بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه بلغت 3.27 مليار ريال
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تحولت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" للربحية محققة أرباح صافية في الربع الثاني من هذا العام قدره 7.64 مليار ريال، وذلك مقارنة بخسائر صافية تكبدتها بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه بلغت 2.22 مليار ريال.

تحولت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" للربحية محققة أرباح صافية في الربع الثاني من هذا العام قدره 7.64 مليار ريال، وذلك مقارنة بخسائر صافية تكبدتها بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه بلغت 2.22 مليار ريال.

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كما حققت الشركة أرباحا صافية بالنصف الأول من العام الحالي قدرها 12.51 مليار ريال، وذلك مقارنة بخسائر صافية تكبدتها بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه بلغت 3.27 مليار ريال.

وأرجعت الشركة سبب تحولها للربحية بالنصف الأول من هذا العام إلى زيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات، وتحقيق صافي ربح في حصة سابك من مشاريع مشتركة وشركات زميلة.

كلمات دالة:اقتصاد السعوديةسابك السعودية

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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