سامسونج ستؤخر طرح هاتفها القابل للطي في الأسواق بسبب مشكلات فنية

أعلنت شركة "سامسونج"، اليوم الإثنين، أنها ستؤخر طرح هاتفها القالبة للطي في الأسواق.

ولم تحدد الشركة الكورية الجنوبية العملاقة موعداً جديداً لطرح الهاتف "جالاكسي فولد".

يأتي الإعلان بعد أيام من حديث بعض المراجعين عن مشكلات رصدوها في العينات التي يختبرونها من الهاتف القابل للطي البالغ سعره 1980 دولاراً عقب يوم أو يومين فقط من الاستخدام. وأرجأت "سامسونج" مناسبات إعلامية للهاتف كانت مقررة هذا الأسبوع في هونج كونج وشنغهاي.

وقال متحدث باسم سامسونج "من أجل التقييم الكامل لهذه الملاحظات وإجراء المزيد من الاختيارات الداخلية، قررنا إرجاء إطلاق جالاكسي فولد. نعتزم الإعلان عن موعد الطرح في الأسابيع المقبلة".

وبدلا من تلقي الإشادات قبل إطلاق الهاتف الذي كان مقرراً في 26 أبريل بالولايات المتحدة، ابتليت الشركة الكورية الجنوبية برصد عيوب من قبل مراسلي التكنولوجيا تضمنت كسوراً وانتفاخات ووميضاً في الشاشات، ليلوح شبح أزمة انفجار بطاريات هاتف "الاكسي نوت 7" في الأفق بعد مرور ثلاث سنوات عليها، حيث سحبته الشركة من منافذ البيع في نهاية المطاف وهو ما كلفها الكثير.

كانت "سامسونج" تخطط، في الأصل، لبدء مبيعات الهاتف في كوريا الجنوبية وأوروبا في مايو القادم، على أن تبدأ المبيعات في الصين في موعد لم يتم الإفصاح عنه.