سامسونغ تعتزم طرح أول محمول من الجيل الخامس في العالم الشهر المقبل

كشفت تقارير كورية جنوبية النقاب عن اعتزام شركة «سامسونج إلكترونيكس» طرح أول هاتف ذكي بتكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الاتصالات في العالم أبريل المقبل.

يحمل الجهاز الجديد اسم «جالاكسي إس 10 فايف جي»، وكانت «سامسونج» قد أطلقت أحدث هواتفها الذكية وهي «جالاكسي إس 10» و«جالاكسي إس 10 بلس» إلى جانب «جالاكسي إس 10 إي» الأقل سعراً في احتفال أقيم في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية في فبراير الماضي، حيث عرضت عدداً محدوداً من هذه الهواتف الحديثة.

وذكرت صحيفة «كوريا هيرالد» أن سعر «جالاكسي إس 10 فايف جي» سيكون 1.5 مليون وون كوري جنوبي بما يعادل حوالي 1330 دولاراً، في حين أشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن السعر النهائي للجهاز سيتفاوت من دولة إلى أخرى، حسب التغيير في أسعار الصرف.

وبشكل عام، سيكون الهاتف «جالاكسي إس 10 فايف جي» أغلى من فئات «جالاكسي إس 10» و«جالاكسي إس 10 بلس» و«جالاكسي إس 10 إي»، لأن رقائق اتصالات الجيل الخامس للهاتف المحمول أغلى من رقائق الجيل الرابع أو «فور جي»، وتقول «سامسونج» إن قدرة «جالاكسي إس 10 فايف جي» على الاتصال بالشبكات وتداول البيانات تزيد بمقدار 20 مثلاً عن سرعة هواتف الجيل الرابع.

يذكر أن من بين مزايا الجيل الخامس سرعة بث تسجيلات الفيديو ومكالمات الفيديو وتوفير بيئة أفضل لممارسة ألعاب الكمبيوتر، ولا تعتزم «سامسونج» فتح باب الحجز المقدم للهاتف «جالاكسي إس 10 فايف جي»، في حين أنها ستقدم عروضاً ترويجية للجهاز، تتضمن منح المشتري شاحناً لاسلكياً مجاناً أو زوجاً من السماعات الذكية اللاسلكية «جالاكسي بود» مجاناً.

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