سامسونغ تعلن إطلاق عملة رقمية غير متصلة بالإنترنت لأجهزة جالاكسي

أعلنت شركة الهواتف سامسونغ يوم الأثنين الماضية انها تبحث إصدار عملة رقمية غير متصلة بالإنترنت خاصة بأجهزرة جالاكسي، وكشفت الشركة إنها وقعت مذكرة تفاهم مع المصرف المركزي في كوريا الجنوبية بهدف إجراء بحث تقني عن العملة الرقمية.

سامسونغ تعلن عن إصدار عملية رقمية خاصة بها

وكشفت سامسونغ إن العملة التي تنوي إطلاقها تتميز بانها تدعم العمل دون الاتصال بالإنترنت، ويمكن لمالكي هواتف جالاكسي والساعات الذكية ارسالها فيما بينهم من خلال شريحة آمنة.

وأضافت الشركة إنه يمكن أن تتم عمليات الدفع بين الأجهزة من خلال تقنية NFC التي تعمل على تمكين المدفوعات غير التلامسية.

وفي هذا الإطار قالت الشركة إنها عملت على تطوير حل يعمل على تقنية "الاتصال القريب المدى" على عملات المصرف المركزي الرقمية في العام الفائت، مما سمح للمستخدمين إجراء عمليات الدفع بدون الاتصال بالإنترنت.





وأردفت سامسونغ في بيان لها أنها تواصل البحث حول تقليل المخاطر الأمنية الخاصة بالمدفوعات خارج الإنترنت من أجل دعم العملات الموثوقة في الحالات الطارئة.

ومن جانبه صرح سونغهون لي النائب الأول لمحافظ مصرف كوريا حول هذا التعاون قائلاً: "نشعر بالسعادة لكوننا المصرف المركزي الأول الذي يطور تقنية العملات الرقمية التي تعمل دون الاتصال بالإنترنت بالتعاون مع سامسونغ.

يُشار إلى أن العديد من دول حول العالم، تعمل على تطوير تجاربها في عالم عملات المصرف المركزي الرقمية بهدف تسهيل الأمر على المستهلكين في عملية إرسال الأموال.