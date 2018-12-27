في الإمارات... تحذير من سرقة حسابات «واتساب»

تطبيق «واتساب»

حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة من عمليات قرصنة لسرقة حسابات مستخدمي تطبيق «واتساب».

وقالت الهيئة في نشرة توعية أمس، إن هناك رسائل تصل إلى مستخدمي «واتساب» تطلب منهم إرسال رمز تفعيل للتأكد من ملكيتهم للحساب، مشددة على ضرورة عدم التجاوب مع هذه الرسائل لأنها تأتي بهدف سرقة الحسابات الشخصية.

ونوهت الهيئة إلى أهمية عدم مشاركة رمز التفعيل مع الغير نهائياً، موضحة أن شركة «واتساب» لا تتواصل مع مستخدمي التطبيق عن طريق المحادثات.

وانتشرت في الآونة الأخيرة رسائل تصل للمستخدمين من فريق دعم «واتساب» نصها كالتالي: «مرحباً عزيزي المستخدم.. بعد النظر إلى سجلات الخادم الخاصة بنا وجدنا أن حسابك الشخصي تم الإبلاغ عليه من شخص مجهول يزعم أنه حسابه، ولكننا قمنا بإرسال رمز تفعيل إلى رقمك للتأكد من أنك المالك الحقيقي للحساب، فيرجي إرسال الرمز إلى هذه المحادثة لتأمين حسابك وتأكيده، عدا ذلك سيتم إقفال حسابك بعد 24 ساعة».

وكثفت الهيئة من نشرتها للتوعية في الآونة الأخيرة بهدف تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات في الدولة.

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