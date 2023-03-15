سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 15 مارس 2023.. ارتفاع ملحوظ

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية مع بداية تعاملات الأربعاء 15 مارس في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تزداد مخاوف السوريين من ارتفاعات جديدة في أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وتسعى الحكومة السورية في الوقت الحالي إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا

قفز سعر صرف الدولار اليوم في سوريا الأربعاء في عموم المحافظات السورية حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق عند سعر شراء يبلغ 7575 ليرة، وسعر بيع يبلغ 7650 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار يُعادل 757,500 ليرة سورية اليوم الأربعاء 15 مارس 2023.

سعر اليورو في سوريا اليوم الأربعاء 15 مارس

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 8128 ليرة للشراء، و 8214 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 15 مارس

وصل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 2017 ليرة للشراء، مقابل 2040 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 15 مارس

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 2060 ليرة للشراء، مقابل 2084 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 15 مارس

سجل سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 10653 ليرة للشراء، مقابل 10767 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الأربعاء 15 مارس

جاء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 243 ليرة للشراء، مقابل 247 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الأربعاء 15 مارس

وصل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 397 ليرة سورية للشراء، و 403 ليرة سورية للبيع.

كما نُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.