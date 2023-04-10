سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 10 أبريل 2023.. تحسن الليرة

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الاثنين 10 أبريل 2023، مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، انخفاض نسبي مقابل الليرة السورية في أسواق دمشق على سعر شراء وصل إلى 7540 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 7615 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار يُعادل 754,000 ليرة سورية اليوم الاثنين 10 أبريل 2023.

سعر اليورو والريال السعودي اليوم في سوريا

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 8221 ليرة للشراء، و 8308 ليرة للبيع، كما وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2010 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2033 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

على الجانب الآخر، سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2051 ليرة للشراء، مقابل 2074 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية عند 389 ليرة للشراء، مقابل 395 ليرة للبيع.

تسعى الحكومة السورية في الوقت الحالي إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

يُذكر إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.