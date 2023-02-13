سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 13 فبراير 2023.. تراجع الدولار

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا انخفاضاً كبيراً مقابل الليرة السورية في مستهل تعاملات الاثنين 13 فبراير لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، لتتعافى الليرة السورية نسبياً أمام الدولار.

سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين (السوق السوداء)

انخفض سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الاثنين في عموم المحافظات السورية، ليسجل سعر الدولار في سوق دمشق للشراء عند 6600 ليرة، مقابل سعر بيع عند 6700 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء، فإن 100 دولار يُعادل 660,000 ليرة سورية اليوم الاثنين 13 فبراير 2023.

سعر اليورو في سوريا اليوم الاثنين 13 فبراير

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 7041 ليرة للشراء، و 7153 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 13 فبراير

جاء سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1759 ليرة للشراء، مقابل 1789 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 13 فبراير

جاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1794 ليرة للشراء، مقابل 1824 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 13 فبراير

سجل سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 9310 ليرة للشراء، مقابل 9460 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الاثنين 13 فبراير

سجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 214 ليرة للشراء، مقابل 219 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الاثنين 13 فبراير

جاء سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 348 ليرة سورية للشراء، و 356 ليرة سورية للبيع.

ونُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.