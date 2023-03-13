سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 13 مارس 2023

تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في مستهل تعاملات الاثنين 13 مارس في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تزداد مخاوف السوريين من ارتفاعات جديدة في أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وتسعى الحكومة السورية في الوقت الحالي إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا

انخفض سعر صرف الدولار اليوم في سوريا الاثنين في عموم المحافظات السورية حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق عند سعر شراء يبلغ 7425 ليرة، وسعر بيع يبلغ 7500 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار يُعادل 742,000 ليرة سورية اليوم الاثنين 13 مارس 2023.

سعر اليورو في سوريا اليوم الاثنين 13 مارس

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 7899 ليرة للشراء، و 7984 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 13 مارس

جاء سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1978 ليرة للشراء، مقابل 2001 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 13 مارس

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 2019 ليرة للشراء، مقابل 2043 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 13 مارس

سجل سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 10460 ليرة للشراء، مقابل 10574 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الاثنين 13 مارس

وصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 238 ليرة للشراء، مقابل 243 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الاثنين 13 مارس

جاء سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 390 ليرة سورية للشراء، و 243 ليرة سورية للبيع.

ونُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.