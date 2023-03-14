سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 14 مارس 2023

قفز سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية في مستهل تعاملات الثلاثاء 14 مارس في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تزداد مخاوف السوريين من ارتفاعات جديدة في أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وتسعى الحكومة السورية في الوقت الحالي إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء في عموم المحافظات السورية حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق عند سعر شراء يبلغ 7475 ليرة، وسعر بيع يبلغ 7550 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار يُعادل 747,500 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023.

سعر اليورو في سوريا اليوم الثلاثاء 14 مارس

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 7990 ليرة للشراء، و 8075 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 14 مارس

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1992 ليرة للشراء، مقابل 2016 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 14 مارس

جاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 2032 ليرة للشراء، مقابل 2056 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 14 مارس

جاء سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 10557 ليرة للشراء، مقابل 10671 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الثلاثاء 14 مارس

سجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 239 ليرة للشراء، مقابل 244 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الثلاثاء 14 مارس

سجل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 392 ليرة سورية للشراء، و 398 ليرة سورية للبيع.

كما نُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.