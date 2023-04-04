سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 4 أبريل 2023.. انتعاش الليرة

هبط سعر الدولار اليوم في سوريا اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

افتتحت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية في أسواق دمشق على سعر شراء وصل إلى 7525 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 7600 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار يُعادل 752,500 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023.

سعر اليورو والريال السعودي اليوم في سوريا

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 8193 ليرة للشراء، و 8280 ليرة للبيع، كما وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2007 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2030 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

على الجانب الآخر، وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية إلى 2047 ليرة للشراء، مقابل 2070 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية عند 390 ليرة للشراء، مقابل 395 ليرة للبيع.

وتسعى الحكومة السورية في الوقت الحالي إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

ونُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.