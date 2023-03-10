سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 10 مارس 2023.. الليرة تقاوم!

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية مع بداية تعاملات الجمعة 10 مارس في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تزداد مخاوف السوريين من ارتفاعات جديدة في أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وفي الوقت الراهن تسعى الحكومة السورية إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا

تراجع سعر صرف الدولار اليوم في سوريا الجمعة في عموم المحافظات السورية حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق عند سعر شراء يبلغ 7400 ليرة، وسعر بيع يبلغ 7475 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار يُعادل 740,000 ليرة سورية اليوم الجمعة 10 مارس 2023.

سعر اليورو في سوريا اليوم الجمعة 10 مارس

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة عند 7821 ليرة للشراء، و 7905 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 10 مارس

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1982 ليرة للشراء، مقابل 2005 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 10 مارس

جاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 2012 ليرة للشراء، مقابل 2036 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 10 مارس

وصل سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 10421 ليرة للشراء، مقابل 10535 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الجمعة 10 مارس

جاء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 237 ليرة للشراء، مقابل 242 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الجمعة 10 مارس

سجل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة عند 388 ليرة سورية للشراء، و 394 ليرة سورية للبيع.

كما نُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.