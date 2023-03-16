سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 16 مارس 2023.. تحسن الليرة

تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية مع بداية تعاملات الخميس 16 مارس في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تزداد مخاوف السوريين من ارتفاعات جديدة في أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتفاقم الأوضاع المعيشية.

كما تسعى الحكومة السورية في الوقت الحالي إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار اليوم في سوريا

انخفض سعر صرف الدولار اليوم في سوريا الأربعاء في عموم المحافظات السورية حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق عند سعر شراء يبلغ 7515 ليرة، وسعر بيع يبلغ 7590 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار يُعادل 751,500 ليرة سورية اليوم الخميس 16 مارس 2023.

سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس 16 مارس

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 7916 ليرة للشراء، و 8000 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 16 مارس

جاء سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 2000 ليرة للشراء، مقابل 2023 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 16 مارس

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 2043 ليرة للشراء، مقابل 2066 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 16 مارس

جاء سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 10584 ليرة للشراء، مقابل 10697 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الخميس 16 مارس

سجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 241 ليرة للشراء، مقابل 246 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الخميس 16 مارس

سجل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 394 ليرة سورية للشراء، و 400 ليرة سورية للبيع.

كما نُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.