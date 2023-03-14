سعر الدولار اليوم في لبنان الثلاثاء 14 مارس 2023.. الدولار يلامس الـ 100000 ليرة

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة بشكل جنوني صباح تعاملات الثلاثاء 14 مارس 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

وتستأنف المصارف التجارية اللبنانية اليوم إضرابها المفتوح وفقاً لما أعلنت عنه في وقت سابق، حيث أرجعت السبب وراء ذلك إلى "القرارات القضائية التعسفية" بحقها.

وبدأ مصرف لبنان المركزي منذُ الخميس 2 مارس، ببيع الدولار بسعر 70 ألف ليرة للدولار الواحد، ليتم توحيد أسعار الصرف المتعددة كأحد الشروط المسبقة التي وضعها صندوق النقد الدولي من أجل حصول لبنان على حزمة مساعدات تُقدر بـ 3 مليارات دولار.

يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان

قفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الثلاثاء ليسجل ما بين 99,300 ليرة للشراء، و 98,800 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

ارتفع سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 75,800 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.