سعر الدولار اليوم في لبنان الجمعة 10 مارس 2023.. ارتفاع جديد!

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة بشكل جنوني في مستهل تعاملات الجمعة 10 مارس 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

ودخلت أزمة النقد الأجنبي في لبنان منعطف أكثر خطورة مع اعتراف جميعة مصارف أنّ البنوك التجارية لم يعد لديها سيولة كبيرة في الوفاء تجاه المودعين.

وبدأ مصرف لبنان المركزي منذُ الخميس 2 مارس، ببيع الدولار بسعر 70 ألف ليرة للدولار الواحد، ليتم توحيد أسعار الصرف المتعددة كأحد الشروط المسبقة التي وضعها صندوق النقد الدولي من أجل حصول لبنان على حزمة مساعدات تُقدر بـ 3 مليارات دولار.

يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الجمعة ليسجل ما بين 88,100 ليرة للشراء، و 87,600 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

ارتفع سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 70,200 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.