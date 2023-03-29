سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 29 مارس 2023.. ترقب اجتماع المركزي

شهد سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 29 مارس استقراراً مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم لدى البنوك العاملة في مصر وشركات الصرافة للأسبوع الثالث على التوالي وسط ترقب شديد لاجتماع المركزي لتحديد سعر الفائدة المقرر عقده غداً الخميس.

على الجانب الآخر أعلنت الحكومة المصرية أول أمس عن الإفراج عن بضائع المستوردين التي تُقدر قيمتها بـ 5.3 مليار دولار خلال الشهر الجاري، فيما يُعدّ ذلك مؤشراُ على توافر الدولار وعدم وجود أزمة.

يُذكر أنّ مصر تُعاني من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر.

سعر الدولار في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء في مصر داخل البنك المركزي عند 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

كما استقر سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 29 مارس في بنك القاهرة ليثبت عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

سجل سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة مستويات قريبة جداً من البنوك العاملة، حيث سجل عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

على الرغم من استقرار الدولار مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، إلا أن سعر الدولار في السوق السوداء بمصر قد ارتفع اليوم الأربعاء 29 مارس عند سعر يتراوح ما بين 37 و38 جنيهاً مقابل الدولار الواحد.