سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 27 مارس 2023

شهد سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 27 مارس استقراراً مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم لدى البنوك العاملة في مصر وشركات الصرافة، مع استمرار التداول بالسوق السوداء.

جاء استقرار الجنيه مقابل الدولار للأسبوع الثاني على التوالي، بينما يترقب السوق المصري اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة المقرر عقده الخميس المُقبل.

على الجانب الآخر تتوقع الحكومة المصرية نمو الاقتصاد بنسبة 4.2% مع نهاية العام المالي الجاري 2022-20223، وهو مُعدل أقل بكثير من توقعات سابقة!.

يُذكر أنّ مصر تُعاني من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر.

سعر الدولار في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الدولار اليوم الجمعة في مصر داخل البنك المركزي عند 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 27 مارس في بنك القاهرة ليثبت عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

جاء سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة مستويات قريبة جداً من البنوك العاملة، حيث سجل عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تداول سعر الدولار في السوق السوداء بمصر اليوم الاثنين 27 مارس عند سعر 35.50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، بحسب تجار السوق بزيادة أكبر من 13% عن سعر الصرف الرسمي.