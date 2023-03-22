سعر الذهب اليوم في الاردن الأربعاء 22 مارس 2023

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن، الأربعاء 22 مارس انخفاض مؤقت في مستهل تعاملات اليوم الصباحية، بالتناسب مع تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,941.62 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 44.28 دينار أردني، بما يُعادل 62.42 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 40.59 دينار أردني، ما يُعادل 57.22 دولار.

اسعار الذهب اليوم في الاردن الأربعاء عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الأربعاء عند 38.74 دينار، بما يُعادل 54.62 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 33.21 دينار أردني، بما يُعادل 46.82 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الأربعاء عند 25.83 دينار أردني، ما يُعادل 36.41 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 22 مارس في الأردن عند 1,377.13 دينار أردني، بما يُعادل 1,941.62 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأربعاء 22 مارس عند 44,275.72 دينار أردني، ما يُعادل 62,424.49 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في الأردن عند 309.93 دينار أردني، ما يُعادل 436.96 دولار.

كما نُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.