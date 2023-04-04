سعر الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 4 أبريل 2023

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن، الثلاثاء 4 أبريل انخفاضاً طفيفاً في مستهل تعاملات اليوم الصباحية، بالتناسب مع هبوط سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,979.05 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 45.14 دينار أردني، بما يُعادل 63.63 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 41.38 دينار أردني، ما يُعادل 58.33 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء عيار 21

جاء سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الثلاثاء عند 39.50 دينار، بما يُعادل 55.67 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 33.85 دينار أردني، بما يُعادل 47.72 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الثلاثاء عند 26.33 دينار أردني، ما يُعادل 37.12 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 4 أبريل في الأردن عند 1,403.94 دينار أردني، بما يُعادل 1,979.05 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 4 أبريل عند 45,137.69 دينار أردني، ما يُعادل 63,627.89 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن عند 315.96 دينار أردني، ما يُعادل 445.36 دولار.