سعر الذهب اليوم في الاردن الخميس 6 أبريل 2023

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن، الخميس 6 أبريل انخفاض طفيف مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، بالتناسب مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 2,015.88 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 45.99 دينار أردني، بما يُعادل 64.81 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 42.16 دينار أردني، ما يُعادل 59.41 دولار.

أسعار الذهب اليوم في الاردن الخميس عيار 21

جاء سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الخميس عند 40.24 دينار، بما يُعادل 56.71 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 34.49 دينار أردني، بما يُعادل 48.61 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

جاء سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الخميس عند 26.83 دينار أردني، ما يُعادل 37.81 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 6 أبريل في الأردن عند 1,430.54 دينار أردني، بما يُعادل 2,015.88 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 6 أبريل عند 45,992.89 دينار أردني، ما يُعادل 64,812.00 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الخميس في الأردن عند 321.95 دينار أردني، ما يُعادل 453.68 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.