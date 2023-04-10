سعر الذهب اليوم في العراق الاثنين 10 أبريل 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في العراق الاثنين 10 أبريل انخفاض نسبي في مستهل جلسات التداول تناسباً مع تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,995.72 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

أسعار الذهب في العراق اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 93,743.39 دينار عراقي، ما يُعادل 64.16 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 10 أبريل في العراق عند 85,931.44 دينار عراقي، ما يُعادل 58.82 دولار.

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 82,025.47 دينار عراقي، ما يُعادل 56.14 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في العراق عند 70,307.55 دينار عراقي، ما يُعادل 48.12 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 54,683.65 دينار عراقي، بما يُعادل 37.43 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 46,871.70 دينار عراقي، ما يُعادل 32.08 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,915,747.64 دينار عراقي، بما يُعادل 1,995.72 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 10 أبريل في العراق عند 93,743,393.51 دينار عراقي، بما يُعادل 64,163.84 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في العراق عند 656,203.75 دينار عراقي، أي ما يُعادل 449.12 دولار.