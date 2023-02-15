سعر الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 15 فبراير 2023

انخفض سعر الذهب اليوم في سوريا، الأربعاء 15 فبراير بشكل طفيف مع بداية التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع تراجع مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1,843.40 دولار للأوقية.

اسعار الذهب اليوم في سوريا عيار 24

جاء سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 417,000 ليرة للشراء، مقابل 426,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأربعاء عند مستوى 383,000 ليرة للشراء، مقابل 391,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 21

جاء سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأربعاء في الأسواق عند مستوى 366,000 ليرة للشراء، مقابل 374,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 314,000 ليرة للشراء، مقابل 321,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 266,000 ليرة للشراء، مقابل 271,000 ليرة للبيع.